這次雜誌拍攝的主題是家政婦，成果溫派相當滿意。（JKF提供）

溫派以拍攝搞怪中帶著情色的主題影片引起關注。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF2023獨家鉅獻邀請日本AV最強新人女優UNPAI（溫派）擔任2月號封面女星，在社群媒體深具影響力TikTok收穫4500萬讚數，另外「世界最快發片平台AV＋」線上影城收錄不少AV作品銷售成績優異，成為2022年炙手可熱討論度最高的新人女優。

這次JKF雜誌拍攝的主題是家政婦，溫派說：「自己穿著性感內衣在家等待老公，犒賞老公享用自己，也呼籲天底下的女人要好好保養自己維持美麗，要有自信自己就是美味的大餐，這次來台也跟粉絲喊話一定要鎖定AV＋觀看我的正版作品，才會更了解我。」

溫派會受到矚目主要以拍攝搞怪中帶著情色的主題影片被廣為流傳，例如用H奶粗暴的夾碎雞蛋，此舉勾起讓老司機們想征服的慾望，另外巨乳的深溝也是大家討論的話題，溫派測量乳溝的溫度也成功地引起視覺上的衝擊和迴響，有多支影片觀看次數高達百萬，溫派分享：「因為寶可夢效應，我穿著妙蛙種子的上衣，用模型壓出自己胸部的形狀，也被粉絲封為最可愛的巨乳神奇寶貝，想立刻捕捉帶回家。」

溫派從成人網紅到AV女優的身份轉變，是個很大的挑戰，本身對AV很有興趣，所以才決定出道，對於自己的床戰片，溫派說：「因為太害羞，並不會觀賞自己的作品，社群平台持續更新影片加上作品持續推出，因此讓鐵粉們時時都可以掌握溫派的最新動態。」

女優第一次到海外工作，她稱讚造型師非常專業，妝髮很符合她的喜好，攝影師也把她拍得很漂亮，在日本沒拍過這麼美的照片，希望未來還有機會和JKF合作。並表示非常喜歡台灣，正積極學習中文，訪談中也會盡力用中文回答，相當可愛。最喜歡的食物是台灣的小籠包，除了台灣的食物吸引她，台灣的男人也讓她「胃口大開」。溫派說：「台灣男生的長相是她喜歡的類型，走在路上常常會冒出這個男生好像可以來一下的想法，想像一起做色色的事情，滿腦子都是18禁！」