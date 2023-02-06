2019年世界棒球12強雖然有穿上國家隊戰袍，黃子鵬卻沒有出賽機會，這次他順利入選中華隊30人名單，又有機會為國出征經典賽，周思齊的一番話讓他轉換心態，「老虎」盼發揮優勢、珍惜機會。

黃子鵬上次穿上國家隊球衣是12強，但未獲上場機會，與林鋅杰成為唯二沒上場的球員。但他認為，上次12強沒出賽不會覺得可惜，自己從旁觀賽，也從中吸取很多養分。

過去入選中華隊參與集訓時，黃子鵬都是抱持著學習心態，但他這次看到周思齊的一番話，有了不同的體悟，「他說『經典賽是來贏球的，而不是去學習的。』，選進來就是教練團需要，所以要把自己調整好、發揮優勢，記住這句話，把自己狀態拉到最高。」

頂著去年中職自責分率王頭銜挑戰經典賽，黃子鵬笑著說：「現在的我只是一個平凡的側投下勾投手。」想辦法發揮自己優勢，上場能夠壓制各國打者才是重點。

今天出席中華隊成軍記者會，看到自己的名字出現在大螢幕上，黃子鵬坦言感覺很奇妙，「沒想過今天會在這個名單內，以前會覺得這很遙遠，今天我身歷其境在這個夢之中。」

同樣將扛起先發重責的江少慶是陣中少數連2屆入選經典賽的球員，他盼透過集訓把狀態調整到最好，自己也會持續與投手教練王建民討論，「他提醒我下半身的運用，讓自己投球更輕鬆。」加上在母隊富邦悍將，自己已經進牛棚8次，接下來就將進行Live BP跟自辦賽，「一步一步來。」