近期環境永續發展意識成為主流，對於各表演藝術場館，如何顧及節目製作品質，同時又能有永續概念，成為新的努力方向。國家表演藝術中心董事長高志尚表示，數位發展及綠色場館已是全球藝術文化重點，「身為國家場館和表演團隊，三館一團將以表演藝術發展為核心，應用數位科技、呼應永續精神，以迎向未來發展。」

高志尚表示，表演團隊、藝術家、藝文工作者和觀眾，都是國表藝三館一團前進未來的重要夥伴。2023年，各館團將以積極步伐深耕多元夥伴關係，驅動展演創作動能；促進參與、共創社會價值；拓展國際網絡，擴大影響力；善用科技工具及數位媒介以應用於展演製作、觀眾服務。

此外，政府已將「支持文化發展」納入公司治理評鑑指標，預期表演藝術發展將會透過社會資源的廣為投入，帶動起更多的可能性。

高志尚進一步說明，從永續觀點來看，藝術是提升台灣社會整體人文素養的重要養分，期待企業資源投入藝文，幫助表演團隊穩定發展、讓國人製作和演出更多好的節目、培養出更多的優秀藝術家，也讓更多的民眾進劇場、音樂廳來欣賞精彩演出。