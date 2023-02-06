2023第5屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊成軍，並於6日舉辦成軍記者會，教育部體育署代理署長林騰蛟出席勉勵，也承諾政府會全力協助提供各項行政資源，讓所有選手能安心且放心地投入賽事。

WBC中華隊成軍記者會上，也公布了本屆中華成棒隊30人最終名單及熱身賽資訊，30人名單中，投手曾仁和、江少慶、陳冠宇及宋家豪有過經典賽參賽經驗，年輕的全職業陣容，展現新一代中華隊新氣象，除了幾位旅外選手後續報到外，其餘選手皆已投入中華隊集訓備戰。

集訓期間中華隊也將進行8場自辦熱身賽，最後3場將於2月25日至27日在新北市新莊棒球場展開，分別對戰樂天桃猿、中信兄弟及味全龍，屆時將對外售票，開放觀眾進場，並預計安排電視轉播。自辦熱身賽結束後，中華隊將持續集訓到3月2日，並於3月3日向大會報到，3月5日至6日參與2場官辦熱身賽，3月8日正式投入賽事，首戰巴拿馬，全力求勝。

WBC從2006年開始舉辦，過去4屆WBC冠軍隊依序為日本、多明尼加及美國，其中日本在第1、2屆完成2連霸，2021年賽事因為新冠肺炎疫情延期到2023年，教育部體育署表示，暌違6年的世界棒球經典賽，是新冠疫情後台灣參與的首場棒球一級國際賽事，加上中華隊的分組預賽也將於台中洲際棒球場舉辦，全國球迷格外重視與期待。

體育署補充，中華職棒大聯盟自去年便積極地展開各項情蒐及組訓工作，期間也至國內外進行球員訪視，為的就是要整合國內外優秀選手，籌組最強中華隊，體育署不只全力補助中職執行情蒐計畫及組訓計畫外，將持續挹注各項行政支援，期能協助中華隊選手，發揮實力、突破自我、爭取佳績，也期盼全國球迷共同支持，在接下來的賽事中一同進場為中華隊加油。