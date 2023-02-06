總統蔡英文在農曆春節結束後，宣布將由陳建仁擔任行政院長一職，陳在上任時，也表示會建立一個「溫暖堅韌」的新內閣。然而在《TVBS新聞網》最新舉辦的網路投票卻顯示，有超過8成的民眾不支持陳建仁出任閣揆；而對於改善台灣民眾生活，則有逾9成的網友沒信心。

《TVBS新聞網》針對新閣揆陳建仁的網路投票，在昨（5）日晚間12點結束。從結果可以看到，在參與網路投票的民眾當中，有84%的人反對陳建仁成為台灣新一任的行政院長，支持者僅占11%。

另對於民進黨籍的前地方首長入閣，如前桃園市長鄭文燦接任行政院副院長、前基隆市長林右昌為新任內政部長；以及經濟部長王美花、國防部長邱國正等多名部長留任，網友們的態度也相當不滿，有91%認為不滿意，表示滿意的人僅僅只有7%。

而在新內閣上任之際，蔡英文曾交付四項任務，其中包括提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業、盤整防疫措施、檢討社會照顧體系。然而該投票針對新內閣能否改善人民生活，只有6%的參加者表示有信心，沒信心者高達9成1，完全沒信心更高達7成2。