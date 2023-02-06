台灣虎航董事長為陳漢銘，公司實收資本額40億元，主要業務為民用航空運輸，近年來因疫情衝擊，自109年～111年前三季均呈現虧損局面，109年稅前淨損17.52億元、110年虧損28.21億元、111年前三季虧損30.84億元；每股虧損各為6.45元、7.19元、6.15元。

證交所7日將審議華安醫學股票上市案
《證交所》華安醫學2月7日上市審議
《觀光股》劍湖山2022年營運近17年最佳 春節報喜添Q1柴火
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