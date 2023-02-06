台灣虎航董事長為陳漢銘，公司實收資本額40億元，主要業務為民用航空運輸，近年來因疫情衝擊，自109年～111年前三季均呈現虧損局面，109年稅前淨損17.52億元、110年虧損28.21億元、111年前三季虧損30.84億元；每股虧損各為6.45元、7.19元、6.15元。