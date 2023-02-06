台灣虎航董事長為陳漢銘，公司實收資本額40億元，主要業務為民用航空運輸，近年來因疫情衝擊，自109年～111年前三季均呈現虧損局面，109年稅前淨損17.52億元、110年虧損28.21億元、111年前三季虧損30.84億元；每股虧損各為6.45元、7.19元、6.15元。
台灣虎航創新板股票上市案 證交所8日將審議
證交所表示，預計本周三（8日）將召開有價證券上市審議委員會，將審議台灣虎航（6757）創新板股票上市案。
證交所表示，預計本周三（8日）將召開有價證券上市審議委員會，將審議台灣虎航（6757）創新板股票上市案。
台灣虎航董事長為陳漢銘，公司實收資本額40億元，主要業務為民用航空運輸，近年來因疫情衝擊，自109年～111年前三季均呈現虧損局面，109年稅前淨損17.52億元、110年虧損28.21億元、111年前三季虧損30.84億元；每股虧損各為6.45元、7.19元、6.15元。
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