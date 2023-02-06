第五屆世界棒球經典賽將在3月8日點燃戰火，中華隊今天公布30人名單，中職會長同時也是這次中華隊領隊的蔡其昌喊出目標就是「勝利」，棒協理事長辜仲諒則說：「我與蔡會長合作、不分彼此，所有看得到由中職來處理，看不到的就由棒協來處理，相信我們一定能搶到門票到東京，把最佳態度打出來，讓球迷感動。」

中華隊在預賽A組將與荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬交手，爭取分組前2晉級複賽資格。蔡其昌表示，中職作為這次組訓單位，目標就是「勝利、勝利、勝利！」，想辦法在比賽展現，讓中華隊選手拚勁再次感動國人和喜歡棒球的朋友。

蔡其昌說：「林岳平總教練是前線指揮官，經驗豐富、運籌帷幄，我對他很有信心，我是後勤總司令，絕對會動用所有可用資源，只要比賽需要、選手需要，一定竭盡所能，目標就是求勝，一起為前進東京、邁阿密，加油！」

辜仲諒則說，自己是球員出身，只想贏球，全國上下團結一致，同一條心、同一條船，一定能搶到東京門票。他強調，他自接任棒協理事長以來，就全力促成國際一級賽事和中職的全面合作，他特別感謝中職這次協助負責組訓工作，他和蔡其昌不分彼此，唯一的共同目標，就是推出最強中華隊，為國家爭取最高榮耀。

中國信託銀行董事長利明献特別提及台灣2013年首度舉辦經典賽且打進複賽，再次帶動台灣棒球熱潮，中國信託亦重新投入棒運推展，長期贊助中信兄弟，並為首家投入五級棒球運動推廣的企業，以實際行動力挺臺灣少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，期待本次中華隊能前進日本東京、飛向美國佛羅里達。

中華隊30人參賽名單中，共有5名中信兄弟球員入選，包含王威晨、李振昌、呂彥青、高宇杰及江坤宇，副領隊彭政閔、二軍投手教練王建民及首席教練陳江和則出任中華隊教練，總計球員、教練暨行政團隊共12名中信兄弟成員加入中華隊。中華隊隊長王威晨指出，大家一同努力，一定能培養出無敵默契，攜手創造經典。

總教練林岳平表示，上周張奕選手在日職母隊西武春訓牛棚受傷，退出這次組訓，昨晚（5日）教練團選出30名選手，過程確實很掙扎，對沒入選還跟著中華隊集訓選手，希望他們包容。

「餅總」也提到，距離比賽正式開打還有一個月，如果有選手受傷，也會從這些選手替補，「我相信名單都是目前國內最有拚勁、年齡最接近顛峰的選手，接下來會繼續為集訓準備，為台灣打一場漂亮勝仗！」

中華隊30人名單由23名中職球員、7名旅外球員組成，包含投手14名、捕手3名、內野手8名、外野手5名，其中投手部分左投4位、右投10位，打者各8名左打、右打。

旅外球員因旅日投手張奕春訓受傷宣布退出中華隊集訓，剩下鄧愷威、宋家豪、鄭宗哲、吳念庭、林子偉、張育成、王柏融。中華隊將繼續於斗六棒球場集訓，期許用最強陣容迎戰經典賽。