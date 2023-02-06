近幾年老屋安全議題引發關注，根據統計，台中市屋齡30年以上的老房子約有45萬棟，但市議員陳俞融指出，去年向台中市府申請老屋健檢補助的案件僅23件，比例懸殊相當大，顯示市府推動居安牛步，呼籲相關單位正視老屋安全問題，加強推動居住安全。

台中市府都發局表示，台中市目前危老重建核准件數有510案、核定量為全國第二，市府積極推動都市更新，分別成立都市更新總顧問及危老輔導團，提供民眾多項協助，也成立50處危老重建工作站；另也舉辦老屋活化學堂，盼讓民眾認識老屋活化方法及補助流程、金額等。

陳俞融指出，台中市30年以上老房子的數量持續增加，市府針對老舊建築提供安全評估補助、每棟上限為1萬5000元，去年全年僅23件申請案。都發局也針對老舊建築推出活化改造補助，但僅限中區及部分西區、東南區；另都市更新整建維護補助更有諸多條件限制，4年來每年最多僅1件申請。

陳俞融說，不只中西、東南區有老房子，早期開發的北區也有許多老舊建築，根據內政部的資料，北區約有1／4房屋的屋齡達到30至40年，呼籲市府應正視老屋問題，提高補助經費並加強宣傳力道，提供民眾改建意願，保障居住安全。

都發局強調，市府為促進街區活化再生，逐年編列經費，提供「都市更新整建維護」及「老舊街區活化整修」各1000萬元補助，其中包括公用設備的修繕與更新、提高建物耐震及老舊街屋外觀改善等。