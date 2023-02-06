楊晴與周曉涵默契十足。（TVBS提供）

TVBS《加油喜事》6日推出全新一季「加油愛情」單元，周曉涵、楊晴繼為戲獻唱片尾曲〈陪你一起走〉，並推出舞蹈挑戰為第二季宣傳。自認是舞蹈幼幼班的兩人利用拍戲空檔勤練習，對於最後成果打了10分的高分，楊晴笑說：「但如觀眾說滿分是100分，怎麼辦？」周曉涵反應很快地說：「那就等大家一起挑戰，超越我們囉！」

楊晴表示，一開始練舞時，和周曉涵會不小心揮到對方，越到後面配合度越好，其實〈陪你一起走〉舞蹈難度不高，首重「默契」，期待粉絲跟著挑戰。兩人也指定「武家3兄弟」周孝安、鄒承恩和劉育仁加入挑戰，周曉涵用甜美語氣下戰帖：「3兄弟要先跳啊！如果挑戰失敗就是假的兄弟啦！」

舞感不錯的周曉涵、楊晴，提到平時若和熟識朋友小酌，興致所至就會跳舞，被問及拍攝舞蹈挑戰前是否有小酌？默契極佳的兩人異口同聲說：「沒有！」周曉涵幽默地說：「如果有喝，我們跳3遍就OK啦！剛剛跳30遍耶！」

《加油喜事》劇情進入新一波高潮，如膠似漆的周曉涵、周孝安夫妻竟因一張沙發引爆婚姻危機；個性溫和的武家長子鄒承恩，再度向單親媽媽楊晴表明心意，宣告女方是他此生摯愛，決心爭取自己的愛情。即將成為事業夥伴的臧芮軒、劉育仁和咖啡大師Teddy陳向熙，3人間工作和愛情的發展也令人期待。主要演員鄒承恩、楊晴、臧芮軒和劉育仁本週日(2／12)也將現身大稻埕為全新一季造勢，提前陪粉絲共度情人節。