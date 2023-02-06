面對禿頭危機無論男女都會非常懊惱。一名女網友分享自己老公家族中的黃金單身漢是禿頭，老公和公公都希望她幫忙介紹對象，但她表示單身男親戚都會戴上假髮及帽子，讓她猶豫在介紹對象時，是否要戳破對方是禿頭的身分，貼文曝光後有網友提出見解要原PO不要幫忙介紹對象「裝傻啊，幹嘛淌渾水」、「沒事不要介紹，給自己太多麻煩」，至於是否要揭穿禿頭則掀起網友激戰。

一名女網友在《PTT》上發文表示老公家族中有位年紀超過35歲的單身男，老公希望她能幫忙介紹對象，就連公公也曾提及要原PO幫忙介紹不錯對象。原PO形容這位男親戚表示「因為他平時外出幾乎都戴帽子， 加上有特別針對頭頂禿的部分做假髮，跟真髮銜接地很自然。所以只要他不說，完全不可能知道他其實是禿頭。」

原PO表示自己看過鄉民討論，知道女生對於男生禿頭幾乎90%以上都無法接受，形容禿頭比身高不高更慘，她也指出「這位親戚顯然是很在乎禿頭問題， 不然就會真面目外出了」，她也點出「臉是不醜，但不是會讓人覺得帥的那種，身高約168，不到170也是硬傷」，她糾結的表示「如果女生們都還不認識他，我就先說那個男生是禿頭，是不是不太道德？但不說又是隱瞞我朋友…」，面對這樣兩難的問題，她反問網友「如果是你的話，你會直接跟女生們說他是禿頭嗎？還是我最好是裝死，就說我朋友們都有對象？」，文末她也強調男方雖然有禿頭問題，但並非母單（母胎單身），還曾交往過幾位女友，原PO表示自己也曾跟男方提過為何不直接剃光頭，她也不解表示「但禿頭是不是很容易自己心裡那關過不去，捨不得剃掉僅存的一些頭髮？」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示「假髮自然幹嘛揭穿 跟揭穿人家整形化妝一樣無聊」、「妳可以不說請當事人主動提阿，一來妳沒說所以妳沒騙人，二來當事人主動提起可以展現當事人的真誠，順勢一下還能展現幽默感來加分，而且假髮也可以成為話題的一部分」、「公平起見，也要誠實告知女生朋友的罩杯及有沒有用水餃墊」、「禿頭不直接剃光是在幹嘛」、「我是覺得你先思考被介紹的人能不能接受禿頭男 或是有非常積極想找伴 不然妳兩邊都得罪」、「氣場還是比較重要吧，朋友禿頭直接剃光，健談又有自信」。