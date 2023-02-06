質疑中央與地方資源分配不均，國民黨立院黨團今(6日)呼籲新內閣盡速將院版《財劃法》修正草案送到立法院，為鼓勵地方政府積極招商，營利事業所得稅應分20％給地方政府，此外，中央政府對地方政府一般補助款予以法制化，提高地方政府財政自主能力。立委費鴻泰直言蔡政府捨棄依法分配的機制，就為了民進黨對地方政府差別待遇、私相授受，假特別預算、公務預算之名，行選舉綁樁之實，痛批施政不應該分藍綠。

「蔡政府應速修財劃法！地方政府要穩定的財源，不是施捨！」費鴻泰今(6日)在臉書發文表示，巧婦難為無米之炊，任何地方政府要建設都需要錢，但目前中央政府集權又集錢，面對地方政府卻偏心、綁樁，給綠不給藍！

費鴻泰指出，地方政府財源除自籌外，需藉助中央的部分有三：1.中央的統籌分配款；2.行政部門預算的計畫；3.特別預算。費鴻泰專注財經法案、擔任多屆財委會召委，期間多次邀集相關部會及地方政府，討論如何修正財政收支劃分法，但最後都是民進黨黨團以及民進黨委員反對。

費鴻泰強調，蔡英文和賴清德2011、2015、2016都一再宣示「地方要長大、中央要放權」。至今蔡任總統都已屆7年，卻早忘初衷！只見不斷編列特別預算、卻不見治本，甚至阻擋修財劃法！捨棄依法分配的機制，就為了民進黨對地方政府差別待遇、私相授受，假特別預算、公務預算之名，行選舉綁樁之實！「敬告蔡政府，施政不該分藍綠，各縣市每一位民眾，都是中華民國的百姓，不該有差別心，蔡英文心中要有人民啊！」