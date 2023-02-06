這種分手原因你可以接受嗎？一名網友表示，自己的好朋友家境不錯，有3間千萬的透天厝和2塊農地，就算不工作也不會餓死，還大方花40萬帶女友出國旅遊，但沒想到，好友不久前竟然被甩了，主因是女方嫌棄他收入過低，更嗆聲：「月薪低於10萬的男生都是廢物」，但事實上，女方每月薪水僅有2.8萬。貼文一出，引來眾網友撻伐，留言狂酸：「恭喜！還沒娶」。

原PO在臉書《匿名2公社》發文表示，友人在元宵節時被交往3年多的女友提出分手，主因是嫌棄他收入過低，女方還嗆聲：「月薪低於10萬的男生都是廢物」，但實際上，友人的月薪高達7萬多元，女方僅有2.8萬元。

原PO認為，友人是重感情的人，對女友也很大方，和女友去日本旅遊花了將近40萬元，卻沒讓對方出任何一毛錢，沒想到這段感情就此結束，友人也深陷痛苦的情傷無法自拔，讓原PO忍不住發文對女生喊話：「妳嫌棄我朋友才賺7萬左右，但妳不知道他有3間千萬的透天、2塊農地！就算不工作也不會餓死！」

貼文曝光後，引來許多網友熱烈討論，留言笑說：「奇怪a會跑來認老公喔」、「我該去變性嗎」、「恭喜你兄弟，還好還沒娶」、「自己才賺2萬8還嫌棄，有事」、「好想幫忙你兄弟介紹對象喔」、「價值觀不一樣早分早好，還嫌浪費了太多時間咧」。