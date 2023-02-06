SOGO忠孝館前方設置大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」。（SOGO提供）

2月19日前於SOGO忠孝館1F燈會裝置拍照打卡，可兌換電子折價券。（SOGO提供）

新光三越台北信義新天地A9燈區「夢想禮物TO YOU」。（新光三越提供）

新光三越台北南西店－鴻兔大展彩燈展。（新光三越提供）

微風南山推出情人節最美打卡點－巨型玫瑰花牆。（微風提供）

微風南山4F愛神邱比特登場。（微風提供）

台灣燈會闊別20多年的燈會重回台北，也照亮百貨及商圈新春業績，其中SOGO百貨參與東區商圈的光展區，打造12米高裝置藝術吸客，打卡拍照再送電子折價券；新光三越睽違3年舉辦兔年燈展，於台北信義新天地推出3大展區；微風主攻情人節檔期，於微風南山架設巨型花牆，讓情侶一同合照示愛。

SOGO復興館廣場前，展出由裝置藝術家陳普所打造近12米高的作品「Future shuttle 未來．穿梭．兔子洞」，自百貨的大型兔子洞竄出，也是今年燈會的起點；而在SOGO忠孝館前，設置的是藝術家吳麒的創作－大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」，為開放式作品，民眾可走入其中拍手互動。

SOGO表示，今年燈會跨越春節及情人節檔期，期間吸引許多民眾拍照合影，SOGO也在燈會期間2月19日前，推出打卡送美食折價券集客活動。因適逢學生寒假與情人檔期，此次設置兩館的裝置作品，也間接帶動入店人流及業績，推估展覽期間，可創較去年同期成長20％以上業績。同時，今（7日）至2月14日，忠孝館、復興館指定業種回饋，單筆滿3000元送200元。

新光三越「兔年燈展」睽違3年登場，以HUG YOU光環為主題，即起至2月19日於台北信義新天地打造「HUG YOU光環．兔年燈展」，共有3大展區，搭配首度推出的數位科技增加互動感。另新光三越台北南西店也有「鴻兔大展－彩燈展」，集結國小藝術家的創意彩繪燈籠、台北站前店的「玉兔嬉春彩燈牆」，也由百名孩童合力創作完成。

歡慶情人節，微風南山特別在1F打造「巨型玫瑰花牆」，4F的邱比特也換上浪漫愛心翅膀，即起至3月14日限定展出。