白冰冰5日元宵節邀請好友賈永婕、郁方、詹仁雄3家人，在她2021年砸下億元打造的新竹豪宅聚餐。她今（6日）受訪透露9日將開工，錄製全新綜藝節目，日前傳出她將升格製作人，她今低調的說：「我們有製作人，因為我是原本的主持人，對一切運作比較熟悉，所以我會從旁協助他，讓他更熟悉」。中視表示，「《我愛冰冰Show》改版後會保留精采的歌唱元素，增加年輕族群喜愛的歌手，並廣召各界愛好音樂的優秀人才，製作一個讓老中青三代都會喜愛的歌唱類節目。」

白冰冰說她與賈永婕、郁方都熱衷公益，可以稱為3女神，「我前年受北原山貓吳廷宏老師的邀請幫助原住民，後來才知道賈永婕、郁方一直都在資助，2位善良女神加上我這位老神，我們都有滿滿的正能量，希望今年一切順利」。

白冰冰坦言先前與賈永婕不熟識，近期因為日劇《初戀》及她在花蓮跨年表演〈First Love〉後成為好友，「當時網路一片譁然，有褒有貶，很多演藝圈的人，不管是否認識，都在網路上相挺，賈永婕就留言『冰冰姐，可以找我合唱啊』，另外年輕的朋友，陳零九、邱鋒澤、黃豪平也都留言稱讚、支持，我很開心因此認識很多朋友」。

後來，白冰冰私訊賈永婕，邀請他們一家過年期間到新竹遊玩，「我也有麻煩她幫忙約其他朋友，結果她找了郁方，郁方是我很喜歡、很推崇的人」，她說郁方從婚前就不斷地做善事，幫助許多人，一路走來始終如一，相當難得。

白冰冰說元宵節當天，大家先一起在家中吃飯，接著再到周邊走走，「我們也是當天才發現是元宵，趕緊買了湯圓煮給大家吃，像小過年一樣的團圓，大家都玩得很開心，可能也很累，賈永婕或許最不累，因為她是馬拉松好手」。

白冰冰日常都定居在新竹，享受山居歲月的修行生活，「我每天早起就是和對面的大彌勒佛對望，看著祂的笑臉，有時陽光灑落會有朝陽旭日的光芒，我覺得這就是人間仙境，超讚的」。面對網友們稱讚家中擺設豪華，她謙虛表示，「真的沒有豪華，因為我是演藝人員，我懂美術，所以才會拍出來特別好看」。