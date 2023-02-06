Amanda劉紀範求月老賜姻緣。（開麗娛樂提供）

Amanda劉紀範擲筊求月老賜姻緣。（開麗娛樂提供）

正在松山文創園區盛大展出的「愛情有(無)進展」，結合科學大數據與傳統信仰，在相傳月老能量最強大的元宵節這天，特地邀請台北霞海城隍廟月老駐展，帶來由文創設計師「V ＆ J studio」製作的毛線紅線手環，只要擲筊得到月老首肯就能獲得，吸引破百民眾搶排。台版渡邊直美Amanda劉紀範也特地來到現場，去年參演多部戲劇的她，目前正在為新戲準備中，兔年開工第一件事就是來求月老賜姻緣！

Amanda說，「公司今年給我的目標第一是要接更多戲劇，第二是要朝主持努力，第三就是要脫單！今天我就直接把脫單放第一！」目前仍是母胎單身的Amanda笑說，身邊朋友連生日願望第一個都讓給她，希望她能趕緊脫單，她也曾多次到大稻埕台北霞海城隍廟參拜，跟月老分享她的理想型「180公分以上、187公分最佳、幽默、會打扮，有共同價值觀。」她懷疑因為標準過高，被月老擱件。

難得再有機會參與迎神，讓她非常興奮，「剛剛捧著月老的時候，我一直在祂耳邊碎碎唸，把我所有的愛情願望都告訴祂，希望可以插件，請祂盡快處理一下！」

Amanda也順利擲筊拿到由文創藝術家製作的毛線紅線手環，開心的她立刻到「脫單」區挑菜，沒想到一眼就看到有人直接把自己的名片貼在脫單上，還是一位科技業的CEO，另外一位Bartender寫下的脫單祈願「愛笑、幽默、活潑，可以一起喝酒。」則讓Amanda驚呼「寫的就是我！」上百張的脫單讓Amanda挑得樂不可支，她也特地親自寫下自己的脫單祈願。