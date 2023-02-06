永豐金控指出，金控1月稅後淨利月增4.39億元、月增率達37.7％，主因銀行子公司獲利較前月增加，銀行1月份稅後淨利13.79億元、月增5.83億元，月增率高達73.2％，核心收益表現穩定，獲利增加主要受益於金融交易利得增加。證券1月份稅後淨利2.26億元、月減2.12億元、減幅48.4％，主要因農曆春節交易日減少41％，使整體手收下滑。

永豐金控指出，1月銀行子公司稅後淨利13.79億元、年減4.4％，整體獲利較去年略減主要是因為去年手續費淨收益基期較高，抵銷了利息淨收益與金融交易相關收益的成長。資產品質維持穩健優異，NPL僅0.11％。

而證券子公司稅後淨利2.26億元、年減0.9％，與去年同期相當。雖然受到台股日均量與交易天數皆較去年同期減少(總成交量年減52％)，但股債自營操作表現較去年同期佳，因此整體獲利維持穩定。