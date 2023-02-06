在工控設計部分，元月營收貢獻較去年同期增加27.1％，品牌通路年增27.5％，系統整合較去年同期成長19.6％。其中，在工控設計中的樺漢個體營收，受惠歐美市場主要金融零售、彩票博弈、資安網通與智能家居等客戶的訂單需求暢旺下，挹注樺漢個體1月營收達11.1億元，繳出年增1.76倍成績。

此外，樺漢訂單能見度良好，尤其在自助結帳機訂單需求更為強勁，歐洲市場自疫情開始，包括家樂福、歐尚等零售超商，皆有明顯增加自助結帳通道的數量，並推估歐洲2025年將有99％的超市將採用智能自助結帳，凸顯龐大市場商機有利於樺漢與供應鏈良好業務開拓。

目前樺漢個體也接獲主要客戶針對旗下多款自助結帳機追單加量的情形，未來歐洲布達佩斯新廠產能稼動率有望持續拉高。

據了解，樺漢目前三大事業體在手訂單金額續創新高，且依照掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio保持在1.05～1.1水準，公司並積極進行水平及垂直整合子公司與合作夥伴資源，預料隨著效益穩步展開，助力今年營運表現。

另一方面，集團內部戮力深化ESG各項指標，尤其在生產方面，不僅中國生產基地在再生能源的使用，預計2024年將從目前的50％拉升至75％，亦在產品開發階段，逐步導入環保設計概念，加入節能、低害、易回收等相關理念，並確保環保材料從源頭控管，同時掌握供應鏈推向綠色環保，在營運規模放大的同時，持續由內至外落實ESG永續發展。