台彩威力彩連5槓，本期頭獎獎金飆破4.6億，想要試試手氣的民眾，可得好好把握這個春節尾聲的最大獎。

第112000011期威力彩6日晚間開出獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為26、06、09、23、04、11；由小到大為04、06、09、11、23、26，第二區中獎號碼為05。

另春節百萬大紅包已全部送完，大樂透春節加開也在2/5日結束，不過由於上期槓龜的緣故，目前大樂透頭獎獎金預估已到1.3億，之後會回歸每周二、五開獎的形式。

實際獎號以台彩公布為準。