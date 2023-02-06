美國空軍表示，服役40年的KC-10加油機將在明年9月逐步退役。這型加油機的服役年限其實比另一種加油機KC-135要年輕的多，但是該機的後勤零件已停產，並且要留位子給新式的KC-46加油機，因此算是提前除役。

星條旗報(Star and Stripes)報導， KC-10是麥道公司(McDonnell Douglas)由DC-10型3引擎客機為基礎的空中加油機，同時也兼具貨運、載客的功能。KC-10於1981 年服役，總數60架。雖然它的官方名稱是「擴增者」(Extender)，但多數時候，空軍官兵都會另取綽號，KC-10因為圓滑而優雅的機翼設計，而被機組人員稱為「大性感」(Big Sexy) ”

美國空軍第70加油機中隊( 70th Air Refueling Squadron)的頂級士官長，加油臂操作員戴維斯 (Donald P. Davis)說：「我很在喜歡大性感，它的航程、燃料運輸和貨運能力都是首屈一指的。」

KC-10加油機的控制室，加油臂操作員以搖桿操作。(圖/美國空軍)

對加油臂操作員來說，KC-10確實非常友好，他們在執行加油任務時，有一個專屬的操作椅，手持搖桿進行調整。與KC-135必須趴在觀察窗前要人性化的多。

操作員波勞斯(Jared M. Breaux)說：「我會想念KC-10的設計，它有個朝後的觀景窗。後來的KC-46沒有這樣的設計。」

KC-10在1991年波斯灣戰爭、2002年伊拉克戰爭，和之後的阿富汗戰爭中執行了 1,300 多次飛行任務。

根據波音公司的新聞稿，截至1月30日，美國空軍已訂購128架 KC-46飛馬加油機(Pegasus)。雖然數量龐大，但是飛馬的運載能力低於KC-10。資料顯示，KC-10可攜帶 170,000 磅(76.5公噸)貨物和356,000磅(160公噸)的燃料，最大起飛重量為 590,000磅(265.5公噸)；相對的， KC-46可攜帶212,299磅(95.5公噸)燃料和 65,000磅(29.2公噸)貨物。