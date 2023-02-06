故宮南院去年國慶煙火使用陸製無人機的違規曾引發熱議，時任閣揆蘇貞昌曾公開承諾將會調查相關的雷虎科技。但如今雷虎的股價卻一路狂飆，臉書粉專「興趣使然的路人」質疑，雷虎科技在蘇卸任後，仍然不停釋出參與「軍用商規無人機」計畫相關的利多消息，實在令人對台灣國防感到不安。他因此對當初質詢蘇貞昌的藍委魯明哲喊話，能否撥冗透露一下此案目前進度，或因牽涉國防機密所以只能私下告知調查結果？

「興趣使然的路人」1月14日曾發長文探討《無人機國家隊是否請鬼拿藥單？》他提起故宮南院國慶煙火使用大陸製無人機的違規爭議，涉及此事的「臺灣希望創新股份有限公司」的最大股東雷虎科技不但沒有被撤銷資格，甚至還被選為「軍用商規無人機系統整合主導廠商」中，負責微型無人機的主導廠商。而蘇貞昌面對魯明哲的質詢，不但沒有喊「在那叫什麼」，反而在2022年11月8日公開承諾將會調查雷虎科技。

「興趣使然的路人」今(6日)在臉書發文表示：請問魯明哲委員，行政院對雷虎科技相關企業在國慶煙火表演使用陸製無人機（或是部份零件）的調查報告完成了嗎？為什麼本應正在接受調查的雷虎科技，仍能入選「軍用商規無人機系統整合主導廠商」呢？還是說其實調查已經結束，只是牽涉國防機密，所以只能私下告知委員調查結果呢？

「興趣使然的路人」強調，看著蘇貞昌院長公開親口答應會好好調查的雷虎科技，在蘇卸任後，仍然不停釋出該公司參與「軍用商規無人機」計畫相關的利多消息，他實在對台灣的國防感到不安，「希望魯明哲委員如果有空的話，能撥冗透露一下此案目前的進度，謝謝！」