資深媒體人張友驊。（資料照片）

對於駐美代表蕭美琴將返台一事，資深媒體人張友驊語出驚人強調，蕭美琴既救不了賴清德，也救不了民進黨，「能夠救民進黨的，就是藍營內亂！」

針對現在很多人盛傳，蕭美琴可能是賴清德副手，張友驊今（6）日在網路直播節目《有話直說》中提醒，2018年民進黨敗選，2019年賴清德對蔡英文提出強烈挑戰，後來發生一件怪事。

張友驊指出，當時很多人評論，蔡英文對賴清德有心結，因此不會提拔賴當副手。張友驊直言，這些評論不太了解民進黨，不知道民進黨的歷史。

張友驊分析，以2000年為例，陳水扁的副手人選不是呂秀蓮，且陳對呂也很有意見，然而陳水扁選擇呂秀蓮之後，民進黨內部大吃一驚。

張友驊披露，陳水扁的說法是，他和呂秀蓮有加乘效應，也代表尊重美麗島世代的前輩，站到政治的制高點。

張友驊認為，從這可以看到，民進黨打選戰，絕對以勝選為目標，會放下個人恩怨，那怕是喜歡或不喜歡。又如2008年為求勝選，謝長廷、蘇貞昌兩人雖然不合，也勉強搭配。2020年蔡英文也選擇賴清德，一切以勝選為目標。

對於外界都認為蕭美琴必然成為賴清德的副手，理由是蕭美前有駐外經驗，又曾經參選。張友驊透露，賴清德有自己的想法，且同意蔡英文的監軍在身邊，也不符合賴清德的個性。

張友驊直言，蕭美琴駐外經驗也只有兩年，參選也沒有贏過，她回來救得了民進黨和賴清德嗎？「我不相信蕭美琴的功力會有這麼高」，張友驊解釋，「我只能說」，蕭美琴會不會和賴清德搭檔？當賴清德認為沒有加乘效應的話，就會另找他人。

張友驊透露，賴清德也在評估和各個可能人選搭配，哪一位能發揮加乘效應？並不會為了向蔡英文交心，讓一個監軍派在身邊。

張友驊強調，蕭美琴既救不了賴清德，有救不了民進黨，「能夠救民進黨的，就是藍營內亂！」