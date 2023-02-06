第5屆世界棒球經典賽（WBC）下月開打，今天舉行中華隊成軍記者會，會中除了公布30人名單外，同時也公布熱身賽售票資訊及大聯盟傳奇投手李維拉來台行程。

台灣運彩總經理林博泰表示，台灣運彩一直以來對於國際體育交流及基層運動推廣投入不遺餘力，此次除了對經典賽再次回到台灣感到非常期待之外，回顧往年中華隊賽事，場場扣人心弦的比賽過程總是帶給全台球迷無數感動。

這次台灣運彩特地加碼與悍創運動行銷合作，邀請大聯盟史上首位全票通過入選名人堂的前洋基隊守護神李維拉（Mariano Rivera），擔任中華隊與巴拿馬之戰賽前開球嘉賓，今天也公布他來台相關行程。

李維拉在經典賽期間來台巡迴，期間將會舉行名人分享會、台灣運彩公益棒球訓練營及經典賽開幕戰唯一場專屬簽名會，台灣運彩期望能將救援之神寶貴的經驗傳承給台灣的基層棒球。

李維拉來台行程：

3月7日上午名人分享會

3月7日下午台灣運彩公益棒球訓練營

3月8日唯一1場專屬簽名會