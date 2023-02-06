SOGO忠孝館前方設置大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」。（SOGO提供）

2月19日前於SOGO忠孝館1F燈會裝置拍照打卡，可兌換電子折價券。（SOGO提供）

台灣燈會在22年後，今年終於回歸台北，此次共分為4大展區，其中位於東區商圈的光展區，SOGO

百貨今年也參與其中，在復興館廣場前展出的是，由知名裝置藝術家陳普打造近12米高的巨型作品「Future shuttle 未來．穿梭．兔子洞」，自SOGO的大型兔子洞竄出，也是今年燈會的起點；而在

SOGO忠孝館前方，設置的則是藝術家吳麒的創作－大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」，為開放式作品，民眾可走入拍手互動。同時，SOGO百貨也在燈會期間（2月19日前）推出打卡送美食折價券的集客活動。

SOGO表示，因適逢學生寒假及情人檔期，此次設置於忠孝、復興兩館的作品，也間接帶動入店人流及業績，推估燈會展覽期間，可創造較去年同期成長20％以上的業績，同時，明（7日）至2月14日忠孝館、復興館推出指定業種特別回饋，單筆滿3000元送200元。