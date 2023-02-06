台北市長蔣萬安今天出席台灣燈會酒會。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

2023台灣燈會在台北，台北市政府今晚在寒舍艾麗酒店舉辦市長歡迎酒會，近200位國內外貴賓出席，還有50國駐台機構代表，台北市長蔣萬安以全英文致詞，強調都要讓全世界看見台北，看見台灣，看見中華民國。

歡迎酒會為台北市長蔣萬安上任以來首次在公開場合與國際友人及在台國際社群互動，有近200位國內外貴賓到場，包括台北市的三個姊妹市：馬紹爾群島馬久羅市、菲律賓奎松市及韓國大邱市，及日本7個友好城市均由市長或派代表率團與會，還有50國駐台機構之代表，其中有11位邦交國大使等共襄盛舉，現場氣氛熱絡。

蔣萬安全程使用英語致詞，除了向在場貴賓表達歡迎之意，也感謝大家透過親自參與活動的行動，展現對台北市的支持與肯定。他致詞時表示，「2023台灣燈會在台北」是台灣燈會在睽違23年後第一次重返台北，是新冠疫情解封後北市舉辦的第一場大型國際活動，也是首次在都會密集區舉辦的城市型燈會。

蔣萬安強調，身為市長的責任，就是要提升台北在國際社會的地位，確使台北在國際一流的城市中佔有一席之地。完成這項目標將會是我任內最不可或缺的任務，希望台北市民因達成此項目標而感到驕傲。

蔣進一步表示：「身為台灣的首善之都，台北將領導國際對話與交流。我們會積極主動地到世界各地，介紹台北、行銷台北；我們也會打開大門，把世界各大城市的訪賓友人帶來台北，並鼓勵對話與理念的交流。當世界在此匯聚，台北希望成為亞洲與國際交流的焦點城市。」

蔣萬安並預告，3月即將舉行的智慧城市展開始，台北市將舉辦有關永續、經濟、文化等各種方面的國際論壇，「不論是我們出去，還是讓世界進來，我們都要讓全世界看見台北，看見台灣，看見中華民國。」

蔣萬安最後說，自己三個兒子中有兩個都出生在兔年，他們都充滿的活力。兔子很可愛，但同時也很好動和精力充沛，祝福大家新年快樂，也祝願大家在新的一年就像勁量電池的兔子一樣充滿活力。

台北市政府在現場安排書法及捏麵人展攤，讓來賓瞭解中華文化的優美，同時也展現台灣傳統的民俗趣味。