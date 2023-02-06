佛光山開山宗長、創辦人星雲大師昨日圓寂於高雄市佛光山傳燈樓開山寮，享耆壽97歲；位於宜蘭縣礁溪鄉的佛光大學表示，將於校內圖書館及官網設置紀念專區，並於13日一周設為蔬食追悼活動周，另請教務長及體育中心規畫學術紀念活動，而學校師生會分4批回山上弔唁，以表對大師的敬悼。

校方為表示對星雲大師的敬悼，將學校官網首頁調成灰階，架設紀念專區，並刊登「本校創辦人、佛光山開山宗長星雲大師住世緣盡，2月5日於莊嚴念佛聲中安詳捨報，享耆歲97歲，全體教職員工生同感哀悼」。

另在校內1樓圖書館設置紀念專區，會有獻花、懷念感念區；而13日起一周為蔬食追悼活動周；請教務長規畫辦理大師學學術活動周，及體育中心辦理體育運動紀念活動。回山上弔唁部分，學校師生會分4批，包含教職員工生、佛學院、蔬食系、籃球隊等，每天各有一批師生回山上。

校長何卓飛表示，大師對於教育的貢獻非常大，在全球台、美、澳、菲等地創辦5所大學，對於學校的理念也持續落實中，希望藉由圖書館展示，讓師生們能更認識星雲大師畢生為教、無我無私的一面。