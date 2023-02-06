大林蒲遷村第4場說明會11日將登場，上次說明會、市府提出「再增加容積率、跨區徵收農地換建地比例提升、徵收漁船、增建活動中心」等新條件，遭居民批判是天花亂墜。此次是否釋出新利多、接納不同聲音，當地居民等著看。

高雄小港臨海工業區的大林蒲，長期被煉油廠、發電廠等工業設施包圍，居民飽受環境汙染之風險。2019年行政院核定經濟部「新材料循環產業園區設置計畫」，將大林蒲遷村及經費納入計畫，確定推動遷村工作。陳其邁上任後強調要與居民對話，2021年2月公開遷村計畫草案後，至今已召開3場遷村說明會，強調「談到每個人都滿意為止」。

都發局表示，草案內容含括大林蒲私有住商區土地可一坪換一坪至遷村安置地、非住商土地以市價加計40％補償、建物採全新重建價格補償等從優條件。前3場說明會，陳其邁皆親自出席與當地居民面對面溝通。

針對居民反映的意見，市府已與經濟部研議，預計放寬私有住商區土地一坪換一坪資格、提高農產物收入損失津貼、增加市場攤台救濟、增加弱勢戶遷移費、新增安置地容積提升方案、增加農業區土地得跨區區段徵收換選高坪特定區住宅區土地、新增設籍鳳鼻頭漁港漁船優惠收購、安置地興建獨棟綜合性活動中心暨文化館等，遷村經費也從原先匡列的589.81億元提高到694.31億元。

都發局長吳文彥表示，針對遷村安置地的規劃，每一街廓均劃設10米以上的道路，讓居民們選到的土地都是基地方正、鄰接大馬路的環境，並將補充安置地的公共設施，包括新建學校、社區公園、活動中心、消防分隊、派出所、市場等，配合周邊既有的濕地公園、衛武營公園、圖書館、日照中心、托嬰中心等設施，打造優質居住的環境。遷村地鄰近五甲商圈、夢時代購物廣場、SKM Park等購物商場，居民購物方便。在交通方面，鄰近的國1及台88，加上即將動工的捷運黃線，也大大增加了居民的便利性。

當地居民痛批，民進黨全面執政，拖了10年還沒完成遷村，說明會不要再「選擇性」聆聽意見。居民強調，政府不應該逼他們遷入大樓，許多老人家住透天厝習慣了，沒有理由強迫他們接受新的生活方式。