美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology MIT）來台體驗東方文化生活。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學獲美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology MIT）中文項目選為移地教學課程場域，為全台首例。MIT師生一行人農曆年前兩週來台進行文化參訪，體驗夜市、武術等多元活動，還特地到佛光山學習茶道。中山大學全程安排語伴和接待家庭，讓10名MIT學生進行體驗東方文化生活。

中山大學西灣學院博雅教育中心教授唐文慧過去曾至MIT擔任訪問學者，深感MIT治學嚴謹、學風多元，促成此次MIT師生造訪。去年MIT與中山大學簽訂MOU後，今年1月由中文項目主任廖灝翔（Dr. Haohsiang Liao）率隊來台，安排密集的華語教學課程與文化參訪交流，同行的還有專長為亞洲歷史文化的MIT教授鄧津華（Prof. Emma J. Teng）。

該活動設定2週密集課程，上午安排針對性的語言課程練習華語，輔以歷史文化介紹，下午則結合親臨實境的文化參訪及人員互動，讓學生知行合一，拓展視野。

參訪行程包括高雄市在地的市區導覽、夜市參訪、武術和太極拳體驗、至旗津、佛光山巡禮、參觀年貨大街、品嚐台灣甜品及中華美食講座外，也至台北參觀國立故宮博物院、彰化鹿港一日遊、台南參觀台灣歷史博物館。

不少MIT學生表示，對佛光山打坐的茶道體驗感受深刻，以「慢」與「靜」的細微動作感知心智，和美國生活步調非常不同，使心靈相當平靜。最特別的是，來訪期間適逢農曆新年，中山大學也特地安排接待家庭和MIT學生一同吃團圓飯，親身參與歡度除夕。

廖灝翔表示，這次來台的10名學生都在MIT學過華語一段時日，語言具一定基礎。其中9名學生是第一次來台。參與學生均希望藉此機會實地運用所學，多瞭解中華文化，並透過每天的活動，體會到台灣的多元樣貌。中山大學華語中心全力因應MIT各種文化參訪需求、挑選關鍵語伴，對於接待家庭特別在除夕夜團圓飯的細心安排，讓學生在美國不易獲得的各種條件一一滿足。一月的南台灣溫暖晴朗，讓MIT學生除了北台灣，也能看到南台灣的視角，並以華語為媒介成功參與、融入在地環境。