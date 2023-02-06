一名號稱「輔大陳若儀」的準新娘日前因不滿夫家想辦流水席宴客，在網路上發文掀起一連串的風波。昨（5）日她又分享和男方的對話截圖，表示自己在男方家樓下堵人，還曬出現場照片為證，不料隨即被網友搜出該地是內湖某豪宅，讓她趕緊澄清說「房子是租的」，此話一出讓眾網友炸鍋，狂酸：「別演了」。

女方昨日在臉書社團《匿名2公社》上傳一張對話截圖，其中可見她和男方表示已向小姑道歉，但對方不買單，要求她和全高雄人道歉，讓她不解為何自家人的事情要扯到全高雄，不過她的態度也不再強硬，直說：「我今天中午去找你，還是晚上見個面好嗎？我真的很想你」

「輔大陳若儀」意外曝光未婚夫台北的住所，掀起網友熱議。（圖／翻攝自《匿名2公社》）

過了約1個小時，她仍未收到訊息回覆，竟直接殺到男方家樓下堵人，傳訊：「我在你家樓下等你」，並拍了現場照片證明所言不假，不過男方又讓她等了將近1小時才冷漠回應：「我不在，妳不要再來找我，我給你30萬，以後我們彼此過好自己的生活吧」。

貼文曝光後，有眼尖的網友發現，照片拍攝地疑似是內湖某知名豪宅，其中住了不少名人，而女方也親上火線回應，「妳不要亂說話我老公不是有錢人，他現在房子是租的，我不會因為這樣就看不起他」。

不過馬上有其他網友扮演鍵盤柯南，查詢該豪宅後並未發現出租物件，「就算有，那邊最低102坪，扣公設算70坪就好，一個月租金不可能沒有7至10萬，相當上班族一個月薪水，瞎掰也掰合理一點」、「這種有在出租？真的別演了耶」、「你前男友不是醫生嗎？何苦在他家樓下等？直接去他的門診掛號就好！還可以順便看醫生呢」、「最便宜一戶8500萬，貴的有1.2億，有在出租嗎」。