法務部矯正署每年都會舉辦花燈競賽，由全國各地監獄的藝術班推出作品，今年「燈王」是台中監獄的作品，各地的花燈作品曝光。（讀者提供）

法務部矯正署每年都會舉辦花燈競賽，由全國各地監獄的藝術班推出作品，今年「燈王」是台中監獄的作品，各地的花燈作品曝光。（讀者提供）

法務部矯正署每年都會舉辦花燈競賽，由全國各地監獄的藝術班推出作品，今年「燈王」是台中監獄的作品，各地的花燈作品曝光。（讀者提供）

因偷拍案遭判刑29年的「淫魔富少」李宗瑞今年與4名獄友製作花燈作品獲獎，巨型兔子花燈曝光讓民眾驚呼竟出自他手；據悉法務部矯正署每年都會舉辦花燈競賽，由全國各地監獄的藝術班推出作品，今年「燈王」是台中監獄作品，各監獄的花燈作品曝光，民眾紛紛大讚「果然高手在民『監』」。

法務部矯正署今年「矯正機關全國花燈競賽成果發表會」中展現各地監獄受刑人的巧手，其中台中監獄「喜上眉梢，柿柿如意，花開富貴」獲得特優，封為「燈王」，一位曾到現場賞燈的民眾表示，矯正署各監所受刑人的作品令人驚艷，不但組合元素豐富，造型栩栩如生，如果沒有受刑人作品參與，今年台灣燈會將失色不少，精彩度至少砍半，「真的是高手在民『監』」。

睽違23年，兔年台灣燈會回到台北市舉辦，據ETtoday報導，北監在去年6月開設藝術班，由中華花燈藝術學會派老師上課，李宗瑞在剛開始就已報名，去年與4名獄友以「祥虎獻瑞慶元宵」奪下社會大眾組的特優獎，今年花半年時間做出「兔躍福門喜臨春」作品獲佳作，李得知當下相當感動，稱努力跟辛苦都很值得。

而花燈藝術學會理事陳祖榮說，李宗瑞在上課時表現出對花燈高度興趣，也相當有天分。此外，李目前處遇成績是三級，若持續做輔導治療、通過性侵犯輔導治療評估等，若達二級後，加上羈押時間，最快2027年可以抽籤申請假釋，因此未來4年應該仍會有李的作品展出。