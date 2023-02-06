高雄30歲的陳姓女子4日騎機車趕著買午餐時闖紅燈，遭員警攔停，被發現是協尋人口並有吸毒紀錄。員警詢問她身上有無違禁品時，她自知難逃法網，主動交出藏在手提包裡的安非他命粉末及吸食器，警方詢後依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局內惟派出警員4日中午巡經鼓山區九如四路時，發現前方一名女騎士闖紅燈，立即趨前攔停。員警發現陳女是協尋人口身分，準備帶返所辦理撤銷協尋。

陳女表示，自己都在外打零工且已久未返家，可能家人擔心她而通報。員警進一步發現陳女有吸毒紀錄，詢問有無攜帶違禁品時，陳女直接從手提包內主動拿出安非他命和吸食器。

陳女強調，自己在高雄地區的夜市打零工，因誤交損友才會接觸到毒品，很想戒卻戒的很辛苦，想說既然遇上盤查，就自動交出毒品，想趁此斷絕毒癮，警方詢後依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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