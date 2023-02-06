中國間諜氣球飛越美國大陸後被美軍擊落，這一事件引起美國國會高度關注，據美媒《紐約時報》報導，國會高度關注的部分原因在於，不久前剛好有一份機密報告，陳述了美國的「對手」可能動用先進空中技術對美國進行間諜活動。

《紐約時報》引述美國官員稱，上個月提交給國會的機密報告至少討論了2起競爭對手使用看似未知的尖端技術進行空中偵察的事件。雖然報告沒有點名哪個國家，但知情官員表示，這些偵查活動可能是中國所為。而該報告所稱的「不明空中現象」，重點在幾起空中偵查活動事件上，部份事件涉及氣球，還有一些涉及4軸無人機。

雖然中共表示，美國上空發現的中國氣球主要用於氣象研，但是美國官員認為這是一種訊息收集設備，儘管它不能收集類似先進偵察衛星所收集到的敏感訊息。許多國家都使用空中間諜技術來收集對手國家、盟友和合作夥伴的數據，並監視地球上的偏遠地區。不過一旦出現問題就有可能導致外交危機或軍事緊張局勢。

美國國防官員認為，中國對軍事訓練場地和演習進行偵查，目的是了解美國如何訓練飛行員和開展複雜的軍事行動。機密報告指出，發現異常偵查活動的地點包括美國境內的內華達州法倫海軍航空站，以及日本境內的岩國海軍陸戰隊航空站，但沒有明確表示是這些行動背後是中國。

該報告還說，自2021年以來，五角大廈調查了366起最初無法解釋的事件，其中163起涉及偵察氣球。由於間諜氣球是相對簡單的收集設備，其他氣球滯留美國領土的時間也不長，因而此前並未引起五角大廈或情報機構太多關注。但這些涉及高科技的偵查事件可能會更加令人不安，因為它包括一些原因不明的行為和特徵，需要進一步分析。

報導說，五角大廈公布了一些起初原因不明的可疑監控事件影像。這些影像顯示了分別在2次海軍演習附近的空中拍到的綠色三角形。在去年的國會聽證會上，五角大廈官員表示，這些三角形只是小型無人機。因為用夜視儀才使它們看上去非同尋常。

雖然這些無人機事件並沒有被正式歸咎於任何國家，但其中一次事件發生時，一艘中國船艦就在附近。目前尚不清楚有多少證據證明中國使用了美國不具備的先進技術。

監視氣球事件在國會山莊引起了憤慨。一些官員表示，這份不明空中現象機密報告中的敵對間諜活動信息早前就已引發擔憂。國會議員們認為，拜登政府需要向議員們更詳細地說明其所掌握的軍事設施偵查信息。