日本茨城縣大規模啟動農產品推廣，及後疫情時代的觀光旅遊活動，並啟用於台灣出生、茨城縣長大的藝人渡邊直美，為該推廣活動之宣傳大使。即起至2月22日，也在SOGO忠孝館B2 Fresh Mart內舉辦物產美食推廣展，包含茨城縣地產的紅天使地瓜，水戶納豆，蓮藕，栗子等許多農作物的美食伴手禮。
除上述產品外，還有茨城空運來台的特色自動販賣機，消費者可透過販賣機的電子螢幕，選擇欲購買的冷凍商品，品嘗到初次登台的美味冷凍烤地瓜紅天使，另還有周末限定的現場實演烤茨城縣產番薯等。
台灣茨城縣宣傳大使－渡邊直美昨（5日）也表示，「作為茨城縣的宣傳大使，我其實有點緊張，我認為這是一個機會，讓我回饋我成長的地方，想要向更多的人傳遞茨城縣的好。不管是這裡的美食，還是觀光景點，我相信台灣人一定也會深深愛上。這次以『開運茨城』來介紹茨城縣的各種開運景點，還有很多茨城縣其他的魅力之處。」
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