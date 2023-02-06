許多情侶在恩愛時會透過情趣用品輔助，但如果沒有建立正確的性知識，恐怕會害彼此都受傷。一名女網友分享自己和男友的房事，指出男友竟異想天開企圖用小黃瓜放入自己下體，突如其來的行為讓她傻眼，呼籲網友「A片那幾招真的不能學」，強調性教育真的很重要。

一名女網友在《Dcard》上分享自己和男友一起過兩周年紀念日的趣事。原PO表示「他是標準的理工男，我是他的初戀，上週末是我們二周年紀念日」，因此雙方規劃要到台中度過浪漫周末，原PO貼出對話，男方先是詢問兩週年要怎麼度過，接著又說「我準備驚喜給你喔」、「等你晚上就知道」，更在句末附上2個引人遐想的惡魔表情符號。

原PO在看完男友的暗示後也準備好「戰服」，她指出兩人結束當日行程準備回旅館之時「回程騎車路上，我還故意把手放在他腰間，他還故意鎮定的坐很挺的騎車」，原PO表示兩人回旅館後迅速洗完澡，就開始壞壞，「這次他還準備眼罩增加點小情趣，原本以為這就是驚喜，但不是」，她表示結束前戲後，男友去背包拿東西，「當他回來時，發現有個東西開始往我下面嘟」，原PO表示自己當下暗想「今天也太急了吧」，正當她想阻止時突然感覺不對，且摸到「顆粒」的粗糙觸感，她疑惑的翻開眼罩一看才發現「男友色瞇瞇拿著小黃瓜想嘟我」，讓她當下相當傻眼，她也幽默表示「各位直男阿，A片那幾招真的不能學ㄟ，性教育真滴重要阿~雖然男友挑片口味很奇特」，她指出男友之所以會有這樣的行為是因為看了A片，覺得片中的女優表情享受，才想實際嘗試。

原PO表示「建議男性想要用點輔助，還是用情趣玩具比較好，小黃瓜真的先不要，只適合用來敷臉或涼拌」，也說兩人雖然「軟了一陣子」，但事後還是激戰2次，度過美好的夜晚。

貼文曝光後有網友回應「小黃瓜會不會太誇張，之前想用手指想說會讓女友噴水，結果下周就發炎了... 被念很久...早知道不要學A片了，性知識真的要好好學」，也有人幽默回應「可能男友半夜想吃涼拌小黃瓜找不到醬」、「小黃瓜真是好工具，用完之後還可以當作下酒菜(誤」、「下次換準備苦瓜」、「男友口味很特別喔，但我說所以番號呢？」。