土耳其7.8強震 台北市搜救隊30人、2犬出發救援。（消防局提供）

土耳其南部發生芮式規模7.8強震，目前已知超過500人死亡，造成許多建築物倒塌受損，預估本起地震最多可能造成上千人死亡。台北市消防局指出，北市搜救隊接獲土耳其地震後，立即通知輪值人員，包括60人及2頭搜救犬整備個人裝備、團體裝備、各項生命搜索儀器，一旦接獲外交部或消防署指示前往救援，將即刻集結搭乘專機馳援，搶救當地受困災民。

台北市消防局晚間表示，北市搜救隊確認支援30人（含榮總醫生1人、榮總護士1人及結構技師1人）、搜救犬2隻前往土耳其協助震災救援，今晚7點授旗，從民權分隊（民權東路六段9號）整隊出發前往機場。

台北市消防局指出，北市搜救隊於2000年9月21日正式成軍，參與過國內外重大救災工作，如2003年伊朗震災、2004年印尼海嘯、2008年四川汶川震災、2010年海地震災及2011年日本311震災等多次國際人道救援任務，更多次支援其他縣市救援任務，如2001年桃芝颱風、2004年艾利颱風、2009年莫拉克颱風及近年的台南震災及花蓮震災及台鐵太魯閣號出軌事件等，是國內救災經驗最豐富、裝備最齊全的搜救隊。

另北市搜救隊於110年度取得重型能力認證資格，為全台首支通過國家搜救能力分級檢測的隊伍，此次土耳其發生強震，本於人道關懷與救災無分國界精神，北市搜救隊一切準備均已就緒，隨時做好國際人道救援任務準備，發揮人溺己溺及世界地球村的團結精神。