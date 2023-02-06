由於東北季風增強，明（7）日北部及東半部地區有降雨機會，北台灣整天舒適偏涼，中南部日夜溫差較大。氣象局表示，本周天氣系統變化快速，東北季風反覆增強、減弱，周三（8日）晚上至周四（9日）清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，下周一（13日）有大陸冷氣團南下。

氣象局說明未來溫度變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天迎風面的北部及東半部地區有降雨機會，但較為局部一些，停雨空檔較多、雨勢不大，中南部地區多雲到晴；溫度方面，夜晚清晨中部以北低溫約在14到16度，南部及東半部地區落在17到19度，北台灣白天高溫預測20、21度，中部地區及花蓮約22到25度，南部地區落在26到29度，局部地區有機會來到30度。

氣象局分析未來天氣。（氣象局提供）

氣象局說明，周三東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部天氣轉涼；周四東北季風減弱，東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部氣溫回升；周五（10日）東北季風再增強，周六（11日）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，北部及東北部天氣再轉涼。

下周日（12日）東北季風減弱，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部氣溫回升；下周一（13日）大陸冷氣團南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，北部及東北部地區氣溫下降；下周二（14日）至下周四（16日）大陸冷氣團影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，北部及東北部地區天氣較冷，其他地區早晚亦冷，不過冷空氣強度仍有調整空間。