知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年腦溢血昏倒，2020年又因跌倒再次昏迷，驚傳被醫生判定接近植物人，去年甚至爆出烏龍死訊。他與前妻陸元琪育有的兒子袁義，日前自編自導4分鐘的短片《風箏》憶父子情，卻被酸民批評「不去探望父親太狠」，陸元琪為護兒發文反擊，強調：「兩個孩子從不曾對父親怨恨！」

陸元琪今（6日）在社群平台指出，愛兒袁義拍影片《風箏》感動很多人，卻招來一名酸民，從她PO的留言截圖中，可看到酸民質疑袁義拍片憶父子情，卻沒有探望過病倒的父親，建議他別再提袁惟仁，更直批：「也許你父親做得不好 （應該是對你母親不好嗎？）但我覺得他對你不一定不好。但無論如何，從沒去探望終究也太狠（有深仇大恨也不一定會這麼狠）， 我甚至覺得有點可怕，我覺得你以後應該會後悔。」

陸元琪心疼兒子默默遭受攻擊，決定硬起來怒槓酸民：「請問是不是孩子的爸爸病了後，孩子的人生也要跟著停止運作嗎？我的前夫曾經對我好或不好都不甘你的事喔！」陸元琪強調兩個小孩不曾對父親怨恨，愛爸爸也想爸爸，她尊重兒女用自己的方式思念父親。

陸元琪認為孩子有無探望袁惟仁，或是網友看完新聞有什麼感受，都沒資格對她的孩子大放厥詞，火大反擊：「而你到底對我孩子才有什麼深仇大恨？指控我孩子『狠』？罵了人後說『可以當我沒說』？意思是現在都可以打了人後說『當我沒打』？」

最後，陸元琪重申自己跟孩子們很努力生活與工作，不需騙人也無需證明什麼，雖知不要理會酸民，仍因心疼孩子被扭曲才出面回應，「在此再次謝謝我的好小孩，知道要忘掉不好的，記住美好的，放大美好的，用美好的影片來療癒自己跟許多人，做一個對社會有小小幫助的人。」