一名網友直擊一輛轎車疑似違規停在國道休息站的「大客車車位」，遭一輛遊覽車從後方「貼緊」，照片中遊覽車車頭幾乎與轎車後車廂隔了數公分距離，該網友笑說「遇到兇司機，下場就是被卡的死死」，其他網友則說「很可以，帥到掉渣」、「這教訓太療癒了」。

該網友在臉書「爆廢公社二館」發文，他日前在高速公路某個休息站目擊一輛轎車違規停在「大客車停車位」，沒想到結果一輛遊覽車竟直接停在轎車後方，且車頭「緊緊貼在」轎車後車廂，幾乎不給車主駛離的機會，原PO發文勸說「小車真的不要去停大客車或大貨車的停車位」。

一名網友直擊一輛轎車疑似違規停進國道休息站的「大客車車位」，遭一輛遊覽車從後方「貼緊」，照片中遊覽車車頭緊貼轎車後車廂。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友分享照片說，真的不要隨意占用大客車停車位，「不然遇到兇司機，下場就是被卡的死死的」，馬上吸引網友們討論，網友留言「剛好而已，一堆白目小車只會整天靠北大車，結果自己的行為更白爛」、「很可以，帥到掉渣」、「休息站屬公家土地，故意去停大型車專用車位，是蠢還是傻？」

也有網友留言「這司機技術很好哦，但為什麼要停這麼近」、「先卡，再叫警察來開單」、「很明顯學長欺負人」、「客氣了」、「很好啊看不懂中文…剛好而已」；不過也有網友指出不少休息站在假日時，大客車車位會開放給小客車停，「要是假日開放小車停，大車這樣就欠電」。