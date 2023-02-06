苗栗一名84歲老翁去年7月見到自己雇的女移工幫89歲哥哥洗耕耘機，兄弟倆因祖產已不合多年，他一怒之下竟拿拐杖朝對方背後偷襲猛砸，哥哥後來因腦出血不治，老翁律師主張超過80歲可減刑，但檢方指出老翁犯案當下行動自如、思考清晰，並未有行為能力低下情形，因此依傷害致死罪起訴。

檢方調查，邱男去年7月11日早上，不滿自己花錢雇用的女移工，幫忙哥哥清洗耕耘機，拿長100公分、1.08公斤的鋁製四腳拐杖，趁高齡89歲的哥哥不注意時，以打棒球揮擊方式，朝對方背部肩膀揮擊，拐杖當場斷裂，哥哥昏迷送醫後，因頭部外傷顱內出血導致中樞神經衰竭死亡。

邱男律師主張，犯罪者滿80歲的行為得減輕其刑，但檢方認為此立法是考量80歲以上長者因生理機能退化，導致辨識行為違法的能力減弱，但根據監視器影像可知，男子持拐杖向被害人攻擊後，拐杖一度拿在手上未落地，可見他行走並不需依靠拐杖輔助，且攻擊力道相當重，可見身體況狀尚佳。

檢方認為男子在偵訊時均避重就輕，說詞反覆，且男子提到拐杖斷裂原因，稱拐杖不是固定是接著的，所以才會分離，檢方認為男子的辨識能力與控制能力並未因其年齡而降低，認定男子犯案後態度不佳，不同意幫忙求情減刑，依傷害致死罪嫌提起公訴，邱男恐面臨7年以上有期徒刑的重刑。