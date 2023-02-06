廖學廣。（資料照片）

針對民進黨兩岸路線，前汐止鎮長、民進黨創黨元老廖學廣直言，台獨無非為了騙選票，是忽悠台灣人的把戲；去年底九合一選舉打出「抗中保台」大旗失效，只是為了保貪腐。他更批評，綠營曾獲高民意支持，最終卻走向貪腐、公共工程灌水、坑殺年輕世代！

廖學廣是台灣大學法律系畢業，曾任兩屆台北縣議員、兩屆立委和汐止鎮長，是民進黨創黨元老。

根據《中評社》報導，對於民進黨為何至今不敢台獨？廖學廣披露，民進黨成立之初曾組團到美訪問，在美國水門大廈討論解嚴、動員戡亂等議題，就是沒人敢提「台獨黨綱」，深怕引發兩岸間戰爭，民進黨員就是一群懦夫。

廖學廣認為，民進黨台獨喊假的，因為有錢賺，民進黨藉由台獨議題拿到政權，從中獲取利益。

廖學廣以12億的新竹棒球場為例暗諷前新竹市長林智堅，這種人還能當上新竹市長，是台灣的亂源。他更批評，綠營曾獲高民意支持，最終卻走向貪腐、公共工程灌水、坑殺年輕世代！