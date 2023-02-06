中國做為iPhone全球最大的市場，不僅推動了iPhone的成功，也在iPhone研發上佔有重要地位。蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）近日在受訪時對媒體表示，iPhone在研發新功能時，很多靈感都是來源於中國消費者的反饋鄉，甚至很多技術完全是針對中國消費者所研發。

據《快科技》報導，蘋果是當代市場上最成功的科技公司之一，對人類使用電子智慧設施有無可比擬的影響。無論是其旗下的手機、iPad等數碼產品，還是其研發的各種系統，都是當今科技圈重量級的存在。尤其是iPhone，更是直接帶來了整個手機市場的變革。

不過，雖然蘋果公司在科技創新上有著諸多的領先，但是蘋果現任CEO庫克卻認為，iPhone在研發新功能時，很多靈感都是來源於中國。

庫克在近日採訪中表示，蘋果公司十分重視中國用戶的需求，並根據中國用戶的需求，為iPhone開發出了很多新的功能。諸如五筆輸入法、相機掃描二維碼等等。

報導說，在此基礎上，蘋果再將這些技術推廣到全球各地的市場。也就是說，蘋果手機的很多功能研發，都是在中國消費者的反饋中誕生的。

其實，出現這一情況也並不令人意外。畢竟從iPhone的全球市場出貨量來看，中國市場是蘋果最大的市場。在這種情況下，根據大多數用戶的使用需求，進行升級研發，滿足更多用戶的需求，從而才能佔據更大的市場。

報導表示，這當然也離不開中國手機市場激烈的競爭環境的催促。在中國手機市場中，除了蘋果手機之外，還有多個大陸國產品牌。這些品牌無論是產品力還是性價比，都能夠對蘋果手機造成一定的威脅。因此，蘋果手機更加需要針對中國消費者研發一定的新技術。

無論如何，報導認為，這樣的結果對於中國消費者來說一定是件好事。一方面，通過蘋果手機的優化，能夠給消費者更加極致的使用體驗。另一方面，在蘋果手機和國產智慧手機的相互競爭之下，大陸消費者也能買到更具性價比的手機。