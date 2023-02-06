台彩威力彩今（6）晚開獎，第6度槓龜，頭獎獎金預估超過4.6億；台彩也預估，威力彩今（6日）頭獎未開出，已連6摃，下期（9日）頭獎可能飆上5.1億元；另台彩也預估，週二（7日）晚間開出的大樂透也將上看1.3億。還想搏一把的民眾，可以在兔年春節尾聲拚最後機會。
第112000011期威力彩獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為26、06、09、23、04、11；由小到大為04、06、09、11、23、26，第二區中獎號碼為05。
實際獎號以台彩公布為準。
台彩威力彩今（6）晚開獎，第6度槓龜，頭獎獎金預估超過4.6億；台彩也預估，威力彩今（6日）頭獎未開出，已連6摃，下期（9日）頭獎可能飆上5.1億元；另台彩也預估，週二（7日）晚間開出的大樂透也將上看1.3億。還想搏一把的民眾，可以在兔年春節尾聲拚最後機會。
第112000011期威力彩獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為26、06、09、23、04、11；由小到大為04、06、09、11、23、26，第二區中獎號碼為05。
實際獎號以台彩公布為準。
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