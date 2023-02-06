市場分析，台灣整體5G用戶成長不如預期，主要受到去年底iPhone 14生產線受到中國疫情影響，供貨台灣市場「青黃不接」，影響台灣5G新增用戶增長速度。

整體來看，台灣2022年全年新增5G用戶約210萬，相較於2021年淨增315萬來得低，若與2020年6月底7月初台灣5G開台，半年內5G新增用戶145.6萬相比，台灣2022年5G用戶成長力道不如2021年甚至2020年。

市場人士認為，5G開台初期吸引一批嚐鮮族率先申請之後，對於資費敏感度較高的族群，卻遲遲沒有申請5G，造成5G新增用戶速度放緩，主要與台灣4G資費太便宜，而5G又未出現殺手級應用服務，加上多數行動用戶認為目前不管線上追劇、看電視，還是視訊會議，4G已經很夠用不無關係，加上去年iPhone 14 Pro 及Pro Max全球缺貨，去年底的換機潮未如預期，汰換手機延遲亦影響申辦5G服務熱度。

從五大電信商的5G用戶成長規模來看，中華電信5G用戶在2022年5月突破200萬，去年全年新增約75萬用戶。台灣大在2021年11月5G用戶超越100萬，去年全年新增45萬左右，遠傳在2021年9月5G用戶破100萬，去年全年新增54.8萬新用戶，台灣之星在去年1 月5G用戶超過50萬，去年全年新增約20多萬新用戶，亞太電信去年一年新增14萬5G新用戶。

其中，電信龍頭中華電信原本預估去年5G用戶滲透率超過30％，市場推估290～300萬，實際用戶規模與預期有不小落差。亞太電信受到併購案影響，5G新增用戶數亦低於預期。