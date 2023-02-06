土耳其今天內發生2起強震，分別位於南部大城加濟安泰普（Gaziantep）以及卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaraş)東北67公里處的艾爾比斯坦(Elbistan)。如今推特流出首起7.8級地震前，天空罕見出現神秘藍光伴隨劇烈雷鳴，畫面令人毛骨悚然。

綜合外媒報導，主震過後，又是一連串沒完沒了的餘震，甚至不到12小時，又發生另一起規模7.6強震，土、敘兩國尚在進行搜救，截至目前，首起百年一遇的大地震已釀成至少1,600人罹難；一名距離災區不到200公里的民眾拍下，地牛翻生前，天都還沒亮，四周傳出破銅爛鐵的敲擊聲，鏗鏗鏘鏘，接著一道道神秘藍光乍現，建築物開始劇烈搖晃，以致民宅內的燈火瞬間熄滅，拍攝者停止錄影，拔腿狂逃。

Horrifying footages emerge from towns around #Gaziantep, #Turkey. Lights in the sky and power outages during earthquake. pic.twitter.com/wQNBLcScFw — Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) February 6, 2023

短短30幾秒的影片完整呈現「暴風雨前的平靜」，神秘藍光也引起網友熱議，有人好奇，難道是上天給人類世界的警訊；然而，報導指出這並非首例，2017年，墨西哥8.1地震也出現類似情況。

對此，美國NASA艾姆斯研究中心專家弗氏(Friedemann Freund)解釋道，這類藍光被稱為「地震光」，有多種樣子和顏色，持續的時間也不一樣。有的只是一剎那，有的可以長達幾十分鐘。

據悉，地震光的形成學界至今尚未有明確結果，能給出的兩種猜測。一是，火成岩晶體被強大力量破壞，過氧化氫分子鍊因此斷裂，通過岩石的裂縫向上游移，四散至大氣中離子化，便產生一種自帶光的「等離子體」(plasma)。

其二，地球磁場和電離層產生局部破壞，抑或是構造應力場發生壓電效應，含有石英的岩石以某種方式受到擠壓，引發強大電場，而當電壓釋放的大氣裡，使空氣電離發出明亮的光芒，此現象被稱為「摩擦發光」（triboluminescence）。