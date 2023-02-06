國際影星楊紫瓊外貌、氣質出眾，參加選美比賽奪下馬來西亞小姐的寶座，從此踏入演藝圈的大門，她曾拍攝多部經典作品，與導演李安合作電影《臥虎藏龍》成功揚名國際，被冠上「功夫皇后」的美稱；近日她為媽媽譚慧珍慶祝83歲生日，母女罕見同框，看起來像姊妹。

楊紫瓊昨（6）日在社群平台以英文寫下：「我漂亮的媽媽，就算過了一百年也絕對不敢叫她閉嘴。」楊紫瓊曬出四張照片，楊紫瓊媽媽譚慧珍穿著羽毛白色禮服，搭配華麗耳環看起來非常貴氣，同時也曬出兩人同框的照片，譚慧珍看起來仍然年輕，頂著一頭棕色捲髮，完全看不出來已經83歲，楊紫瓊打扮隨性，戴著粗框眼鏡，兩人站在一起乍看還以為是姊妹。

楊紫瓊與母親譚慧珍合照。（圖／楊紫瓊facebook）

譚慧珍雖然年歲已大，但心態仍很年輕，個性非常有活力，還自己成立了慈善聚會，與一群年輕人一起做慈善，更護得馬來西亞常青大使的封號，好狀態令人羨慕。

楊紫瓊去年主演電影《媽的多重宇宙》口碑票房雙豐收，近期憑藉電影獲得金球獎影后，被外界認為極有可能問鼎奧斯卡，也是奧斯卡最佳女主角獎的首位華裔入圍者，她近日提到這部電影的內幕，透露原先電影是為成龍所打造，她本來要扮演成龍的妻子，但因為成龍婉拒邀約，才改變劇本由她擔任電影主角，當時成龍還發訊息：「祝賀你！你知道你的人是先來找我談的」而她也逗趣回應：「謝謝你，哥們兒，你可是幫了我一個大忙」。