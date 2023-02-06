一名英國籍男子因為想追求認識數年的漂亮女友人不成，見她經濟困窘便提出月薪15萬的家政婦工作，女子欣然接受工作，但一樣拒絕男子追求，事後男子得知女方私下在接飯局工作，且追求遭拒，便在群組嘲諷她是「飯局妹」，女子氣得報警提告誹謗。法官認為「飯局妹」，是極具臺灣本土在地特色之職業名稱，且職業本無高下之分、貴賤之別，且勘驗事證後證明女子的確以4小時1萬2000元的酬勞接飯局應酬，因此判男子無罪。

男子小洋（化名）與女子花花（化名）認識數十年，小洋想追求花花不成，見花花經營的Airbnb生意因受疫情影響，繳房租壓力大，便告訴花花願意照顧她，並雇用她當家政婦，且答應給予花花每月15萬元的「基本家用」，花花答應後從2020年6月開始上班，工作內容涵蓋幫小洋打掃家裡、洗衣服、折衣服等，不料小洋花重本追求花花仍遭拒，小洋氣得在微信群組內公開留言表示「飯局妹離開這個群組了」、「不要假裝是社交名媛，妳只是個4小時1萬2000元的飯局妹」，花花看見後不甘受辱，氣得提告。

小洋坦承自己在群組中的發言，但否認有加重誹謗，指花花從事「飯局妹」的工作是事實。小洋表示自己的女友向一位專門安排「飯局」、微信暱稱「可樂」的人詢問而得知，「可樂」曾在訊息中證實花花接飯局，更透露價碼是4小時1萬2000元，且在法庭上花花也坦承可樂貼出的照片是自己。小洋辯稱「飯局」是一個新興行業，非違法或被禁止之行業，故無被污名化之情形，他僅是單純傳述花花的職業，並非僅涉私德，亦無減損花花名譽。

法官認為，小洋指花花為「飯局妹」並非虛構，另所謂「飯局妹」或「飯局小姐」，依當前社會觀感，是指在高級私人聚會等社交活動中參與或提供服務，誠屬眾多合法正當行業之一，不違反法令或社會規範之各類職業，本無高下之分、貴賤之別，不應因選擇不同行業，而對之為不同之價值判斷及差別對待，「飯局妹(飯局小姐)」為因應社會需求而生，是極具臺灣本土在地特色之職業名稱，憑恃良好公關服務在重要宴飲席間發揮活絡、調和氣氛之工作類型，不論在商界、政界等交誼餐會中屢屢可見，難認小洋有貶損花花人格之虞， 因此法官判決小洋無罪。