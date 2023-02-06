基隆一名女里長去年被結婚18年的丈夫發現外遇，丈夫見2人互傳鹹濕訊息「綁妳來天天跟我做愛」、「精液都給妳了」，提告稱妻子名下3棟房產價值1800萬，他因罹患焦慮症求償120萬；但妻子辯稱只是請男子幫她秘密調查丈夫外遇一事，但法官根據對話認定已超出朋友分際，判2人需賠10萬。

女里長的丈夫稱，他發現妻子與小王互傳訊息稱「精液都給妳了，被妳打敗了」、「我也有讓妳很舒服啊！過兩天滿了再讓妳舒服」、「綁妳來天天跟我做愛，做到軟腳嗎？我才沒那麼笨」、「一支那夠插」等內容，他後來因長期焦慮難過，經身心科醫師診斷患有廣泛性焦慮症。

丈夫稱妻子同時也是某薰香植物精油的業務員，妻子名下在基隆有3棟房子，價值約1800萬，每月有約34000元租金收入，他因此向妻子和小王求償120萬；而妻子辯稱當初是找男子調查丈夫與越南女子外遇的事，約見面也是討論此事，男子只是安慰她，均是朋友間的相處。

不過法官審酌訊息，發現女子曾傳訊息給小王稱「以後這白色車子盡量不要讓（男子老婆）開。我怕她在裡面安裝竊聽器」，小王回應「她不會認為我跟妳在一起」，若男子是出言騷擾對方，對方應該疏遠，但卻持續對話，認定超越一般分際，判2人須連帶賠償丈夫10萬元，全案可上訴。