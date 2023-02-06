土耳其與敘利亞邊境附近今日清晨發生芮氏規模7.8強震，大陸國家國際發展合作署已表態願意向兩國提供緊急人道主義援助。大陸外交部則表示，目前暫未收到中國公民傷亡報告。

大陸國家國際發展合作署新聞發言人徐偉6日表示，對土耳其地震造成土耳其、敘利亞人員傷亡和財產損失表示慰問和關切，正與兩國相關部門保持溝通，願根據災民需要提供緊急人道主義援助。

據悉，國家國際發展合作署是大陸國務院主管對外援助事務的副部級直屬機構，負責擬訂對外援助戰略方針、規劃、政策，統籌協調援外重大問題並提出建議。

大陸外交部發言人毛寧6日主持例行記者會時則表示，地震之後，中國駐土耳其、敘利亞等地區的使領館迅速啟動了應急響應機制，多方核實了解中國公民受災的情況。

毛寧指出，目前暫時沒有收到中國公民的傷亡報告，中國駐相關地區的使領館將繼續密切關注地震災情，做好當地中國公民的領事保護與協助工作，她也提醒在土耳其和敘利亞的中國同胞，防範地震次生災害。

毛寧還說，大陸密切關注土耳其、敘利亞發生強烈地震的災情，向災害中的遇難者表示哀悼，也對遇難者家屬和受傷人員表示慰問，衷心祝願土耳其和敘利亞人民早日戰勝災害，重建美好家園。