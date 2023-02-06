第65屆葛萊美獎舉行頒獎典禮，台灣設計師蕭青陽和女兒蕭君恬為短片《淡蘭古道三部曲》製作的原聲專輯《Beginningless Beginning》獲唱片包裝設計獎。蔡英文總統今天恭喜兩人得獎，透過這張專輯，讓台灣美麗的音樂，分享到世界舞台，更讓台灣藝術家連續兩年獲得該獎殊榮，展現台灣堅強的設計實力！

蔡英文透過臉書恭喜蕭青陽、蕭君恬奪下美國葛萊美獎。她說，蕭青陽的設計實力，早已深受國內外的肯定，他巧妙使用台灣元素，融入作品之中，是他的設計，最令人驚艷的地方。

蔡英文細數，2017年，她出訪中美洲友邦，就邀請蕭青陽為出訪專案設計圖騰，他以台灣特有生物為主體，加上代表性的景觀，透過線條表達連結的意涵，象徵台灣和友邦的良善連結；蕭青陽也曾以玉山為意象，為總統文化獎設計主視覺及打造獎盃，希望透過玉山永恆，高度、以及份量的意象，來表達對這塊土地具有貢獻的人。

她指出，過去18年來，蕭青陽共入圍過7次美國葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」，是這項獎項史上入圍最多次的紀錄保持者。今年，蕭青陽首度和女兒蕭君恬合作，為短片「淡蘭古道三部曲」製作原聲專輯《Beginningless Beginning》，並獲得了葛萊美最佳唱片包裝的殊榮，「真的非常厲害」。

蔡英文引用蕭青陽的說法，「透過葛萊美的舞台，希望讓世界各地的音樂人知道，台灣有這麼豐富的文化。」她感謝蕭青陽和蕭君恬，透過這張專輯，讓台灣美麗的音樂，分享到世界的舞台上，更讓台灣藝術家，連續兩年獲得該獎殊榮，展現台灣堅強的設計實力！