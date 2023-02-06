「最正主播」蔡尚樺轉戰節目主持人表現亮眼，除了敲響金鐘獎，近期還砸千萬買新屋，被讚「人生勝利組」。最近，她與親友到日本旅遊，也在當地迎接工程師男友易鼐恩的生日，接連PO三張男友的帥照，甜讚：「總是義不容辭把我寵成廢物的男子。」

蔡尚樺今（6日）在IG限時動態除了PO美食，也大方地曬男友的照片：「全世界最帥的壽星，祝我們家小易生日快樂」，蔡尚樺搞笑地表示，送男友的禮物是「今天早上自己收行李，還有我今天素顏不用幫我拍網美照」，男友哭笑不得地回：「不要把本來自己該做的事當成賞賜給我的恩惠喔。」並轉PO到自己的限動：「今天第一顆生日蛋糕，買的時候她說她的錢都已經收進行李箱了。」

蔡尚樺接著再PO男友雙手提行李的背影，公開讚美對方：「還是要好好表揚一下，總是義不容辭把我寵成廢物的男子」，不忘噹男友：「他的主題曲是八三夭的《不是男人》或《馬子狗》。」蔡尚樺男友把這篇轉發到IG限動後，公開爆料女友：「呃…所以就是為了拍這張，你才把紙袋弄破餅乾掉的到處都是嗎？」小倆口的互動十分逗趣。

蔡尚樺和男友從學生時代交往至今，即將邁入第11年，男方為台積電工程師，目前為一北一南的遠距離戀愛，但蔡尚樺和男友秉持「不吵隔夜架」、「遇到問題馬上溝通」、「每周見一面」的維繫秘訣，感情很甜蜜，且兩人已有結婚共識，預計兩年多步入下一個階段，蔡尚樺去年3月已完成凍卵。