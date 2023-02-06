Burberry日前清空社群帳號。（ 摘自IG）

在賺足流量後，Burberry隨即將貼文救回並發布Daniel Lee首支形象視覺、官宣換LOGO。（ 摘自IG）

全球品牌大使全智賢演繹Daniel LEE上任BURBERRY創意總監後首支的形象視覺照。（BURBERRY提供）

BURBERRY在大秀前換上了全新LOGO。（BURBERRY提供）

英倫品牌BURBERRY日前擁有兩千萬追蹤數的IG帳號全數清空，此舉雖強烈，但不少時尚人士卻不感意外，甚至有人還在現任品牌創意總監Daniel Lee官宣擔任總監後，便在社群上打賭他何時會讓品牌退出社群，原來是Daniel Lee過去任職於BOTTEGA VENETA時，就曾讓品牌退出社群，一舉關閉IG、臉書、Twitter等帳號，直接讓粉絲們「查無此帳」，相較過往此次可說是「仁慈」不少。

且在清空貼文引起大量討論後，品牌迅速發布Daniel Lee執掌的首個形象視覺，除邀請全球形象大使全智賢入鏡，也一並宣布品牌全新Logo，一位手拿印有B字母盾牌、旗幟的騎士，隨著戰馬奔騰旗幟飄揚的模樣十分威風領領，而旗幟上則印「B Prorsum（拉丁文前進）」的單詞，該圖騰是其於品牌檔案庫汲取靈感而製成，原始版本為大約 1901 年設計新徽標的公開競賽的獲獎作品，搭配全新字型設計的BURBERRY標準字，英倫奢華的風格瞬間跳脫出來。

Daniel Lee在擔任Bottega Veneta創意總監期間，為品牌創造如Pouch雲朵包、Cassette編織包等大量爆款，更將「綠色」成為最潮的顏色，塑造色票宣傳的先例，他去年九月上任BURBERRY創意總監，將在2月20日倫敦時裝周發表上任後首場大秀，此秀備受時尚界期待，清空IG更是立刻吸引了時尚人士的注意。

不過說到刪除IG貼文、關閉帳號，引起大量討論達到宣傳目的始祖，可能是泰勒絲（Taylor Swift），在IG擁有破億粉絲的她，於2017年便曾在一夜之間把自己的SNS帳號內容全都刪光，讓粉絲們十分驚慌引起大量討論。不過後續發現是她推第6張個人專輯「舉世盛名」（Reputation）的宣傳手法，此一方式包括英國搖滾天團電台司令（Radiohead)、美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）與天后張惠妹也曾運用過，都搶下不少網路聲量。 在時尚界此一手法除Daniel Lee用過外，近年許多設計師都曾用過如計師Hedi Slimane接任Saint Laurent、CELINE兩品牌創意總監時都曾刪過去所有貼文，以迎向品牌新篇章，Balenciaga則在暌違53年推高級訂製系列前夕將IG清空，為即將到來的系列準備，刪帳號、清空貼文頭貼成為了不少品牌、藝人宣傳新作的手法。